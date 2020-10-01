С пятого октября переход на удаленную работу станет обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на удаленную работу должны перейти минимум 30% сотрудников.

Также на удаленный формат работы должны перейти все сотрудники, старше 65 лет. Исключение — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленку также не распространяются на медорганизации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.