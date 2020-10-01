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Новости   //    Общество

С пятого октября переход на удаленную работу станет обязательным

14:36
Карантин в Москве. Фото ТАСС
Карантин в Москве. Фото ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на удаленную работу должны перейти минимум 30% сотрудников.

Также на удаленный формат работы должны перейти все сотрудники, старше 65 лет. Исключение — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленку также не распространяются на медорганизации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/96-YM(2).pdf

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