Дорогие читатели!

2021-й уходит в историю. Это был очень яркий и в тоже время непростой год для российского спорта. Год, когда во всем мире учились жить и проводить мероприятия во время пандемии. Сейчас не хочется вспоминать плохое, вместо этого лучше зафиксировать все хорошее. Тем более наши спортсмены одержали немало красивых побед.

Сборная России по футболу выступила на Евро (пусть и неудачно), а затем в ней сменился главный тренер. На место Станислава Черчесова, который достиг исторического результата на чемпионате мира в 2018 году (выход в четвертьфинал), пришел Валерий Карпин. Сборной не хватило 9 минут, чтобы напрямую отобраться на ЧМ-2022. В марте команде еще предстоят стыковые матчи.

Олимпиада в Токио, несмотря на все трудности с коронавирусом, состоялась и принесла немало значимых побед российскому спорту.

Сборная России по теннису спустя 15 лет смогла выиграть Кубок Дэвиса.

Каждый из нас может назвать своих героев 2021-го. И пожелать, чтобы в 2022 году у российского спорта было бы не меньше значимых событий.

Команда «СЭ» говорит спасибо всем вам! Без преданных читателей невозможны никакие успехи и победы. Благодарим вас за то, что этот год мы провели вместе.

Мы не стоим на месте. В следующем году вас ждут хайлайты ведущих футбольных чемпионатов и РПЛ.

Впереди Олимпиада в Пекине, где будут работать наши журналисты.

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С Новым годом! Оставайтесь с нами!