С 15 июля в России откроются кинотеатры
29 июня 2020, 12:20
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина рассказал об открытии кинотеатров с 15 июля для посещения зрителей.
В конце марта кинотеатры закрылись по всей России из-за пандемии коронавируса.
По данным Роспотребнадзора, всего на данный момент в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...