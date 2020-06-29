С 15 июля в России откроются кинотеатры

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина рассказал об открытии кинотеатров с 15 июля для посещения зрителей.

В конце марта кинотеатры закрылись по всей России из-за пандемии коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, всего на данный момент в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.