С 1 июня в Тульской области разрешат тренироваться спортсменмам

В Тульской области с 1 июня будет снят ряд ограничений, введенных на период пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт правительства региона.

Действие ряда ограничений продлено до 15 июня. С 1 июня же смогут открыться летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м.

Для прогулок будут снова доступны общественные пространства. Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки. Также откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха.

Кроме того, отменены требования по оформлению цифрового пропуска при въезде в Тульскую область и обязательная самоизоляция на 14 дней для въезжающих.

На всей территории области обязательно носить маски в помещениях. Обязательная самоизоляция для граждан людей старше 65 лет продлена.

Разрешено проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с числом участников не более 30 человек.