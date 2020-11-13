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Рядом с офисом Ubisoft в Монреале произошел захват заложников

13 ноября 2020, 23:10
Люди на крыше офиса Ubisoft. Фото Twitter
Люди на крыше офиса Ubisoft. Фото Twitter

В канадском Монреале началась спецоперация после сообщений о предполагаемом захвате заложников в офисе компании Ubisoft, сообщает TVA.

На данный момент неизвестно, сколько злоумышленников может быть вовлечено, а также сколько заложников им удалось захватить. Несколько сотрудников студии выбрались на крышу здания, где они забаррикадировали дверь.

Нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с офисом Ubisoft, и сотрудников игровой студии вывели на крышу в целях безопасности. Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала.

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