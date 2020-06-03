Русская жена Адриану призналась, что ей желают смерти, потому что она замужем за чернокожим

Россиянка Екатерина Дорожко, супруга форварда «Палмейрас» Луиза Адриану, опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала, что получает угрозы от расистов.

«Я хочу поговорить о теме, которая, вероятно, является очень болезненной в данный момент. Мое сердце болит из-за того, что происходит в мире. Я благодарю родителей за мое образование и мои взгляды на мир. Я никогда не разделяла людей по цвету кожи, цвету волос или статусу. Для меня мы все одинаковы. Всех нас ждет один конец. Половина моей семьи черная. И я люблю их всех так же сильно. Я боялась, что они меня не примут, потому что я «русская», у меня другой менталитет, вся моя жизнь совсем другая. Вначале, когда я ходила на футбол в Бразилии, люди кричали мне: «Смотрите, идет русская, ха-ха-ха». Каждый день я получаю сообщения, в которых мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня и избить, а также много других ужасных вещей, потому что я замужем за чернокожим. Мне повезло, потому что у меня стальные нервы, и я перестала обращать на это внимание. Один вопрос: откуда в людях столько жестокости? Ведь любовь и дружба не знают цвета. Если ад и рай существуют, то ад здесь, на Земле. Я мечтаю, чтобы все стали добрее, мудрее, потому что будущее зависит от нас. Я люблю вас, мои чернокожие, и я всегда буду рядом с вами!» — написала в Instagram Екатерина под совместной фотографией со свекром.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.