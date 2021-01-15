Рудковская выразила соболезнования в связи со смертью создателя «Ералаша» Грачевского

Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на смерть создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Накануне стало известно, что Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, скончался в больнице.

Рудковская выложила в сторис Instagram фотографию Грачевского с ее сыном — 8-летним Александром Плющенко.

«Не успели снять серию с Сашей. Дорогой Борис, спасибо за дружбу. Помним и любим!» — написала Рудковская.