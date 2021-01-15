Рудковская выразила соболезнования в связи со смертью создателя «Ералаша» Грачевского
12:21
Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на смерть создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Накануне стало известно, что Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, скончался в больнице.
Рудковская выложила в сторис Instagram фотографию Грачевского с ее сыном — 8-летним Александром Плющенко.
«Не успели снять серию с Сашей. Дорогой Борис, спасибо за дружбу. Помним и любим!» — написала Рудковская.
Борис Грачевский и Александр Плющенко. Фото Instagram
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