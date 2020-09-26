Рудковская рассказала о романе с немецким дизайнером во время отношений с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о романе с немецким дизайнером Филиппом Плейном.

— Мало кто знает, что он за мной ухаживал, — сказала Рудковская в интервью Super. — У нас было расставание с Евгением. Это было по его инициативе. Мы ссорились, на два или полтора месяца, уже не помню. И за мной тогда ухаживал Филипп Плейн. Он прилетал ко мне в Москву, я летала к нему и в Швейцарию, и в Лондон. Мне было тогда 32-33 года. Как раз после Евровидения «лед треснул», мы расставались на 2-3 месяца по инициативе Евгения. Потом он написал мне, что у него все горит внутри, что он меня очень любит.

С Плейном мы остались в очень хороших отношениях. Я ему сказала, что люблю другого человека. Он такой человек эпатажный. Ему нравилось, что меня все узнают в Москве, когда мы гуляли, что я такая амбициозная.

Не знаю, чем я привлекаю мужчин, может быть, характером.