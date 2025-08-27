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Олимпиада

Журова объяснила, как сотрудничество РПЦ и Минспорта поможет российскому спорту

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала «СЭ» подписание договора о сотрудничестве между РПЦ и Министерством спорта России.

«Полностью поддерживаю инициативу РПЦ быть вовлеченной в спортивный процесс. Мы знаем, что при многих храмах строятся спортивные объекты. Там занимаются дети и взрослые. Батюшки участвуют в соревнованиях, в том числе и организовывают их. Поэтому я только за духовное воспитание спортсменов. Очень многие из которых верят в Бога. Это помогает им поднять их дух, волю, поверить в себя. Это духовная помощь», — сказала Журова «СЭ».

Церемония подписания соглашения прошла 27 августа в Даниловом монастыре.

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