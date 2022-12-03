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Рожков: «Паралимпийцы вдохновляют людей с ограниченными возможностями на занятия спортом»

Рожков заявил, что Паралимпийцы являются ярчайшим примером безграничных человеческих возможностей
Виктория Кравченко
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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Паралимпийцы являются ярчайшим примером безграничных человеческих возможностей.

«Ежегодно 3 декабря все мировое сообщество отмечает Международный день инвалидов — людей, сильных духом, мужественных и волевых, подающих нам пример стойкости и упорства в достижении намеченных целей. Этот день призван напомнить каждому, что среди нас немало людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня важно, чтобы каждый человек имел реальную возможность быть полноправным членом общества, учиться, работать, принимать участие в общественной и политической жизни, заниматься спортом. Многие из людей с ограниченными возможностями здоровья, превозмогая недуги и жизненные трудности, достигают огромных успехов во многих этих сферах деятельности», — цитирует Рожкова ТАСС.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов.

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