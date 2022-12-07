Рожков заявил, что 43 региона приняли участие в проекте «Спортивное наследие — здоровая страна»

Председатель центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации Павел Рожков сообщил, что организация подвела итоги всероссийского проекта «Спортивное наследие — здоровая страна 2022 года».

«7 декабря состоялось заседание центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ, на котором были подведены итоги реализации всероссийского проекта «Спортивное наследие — здоровая страна». Как и в прошлом году, проект проведен в два этапа: индивидуальные онлайн-соревнования и спортивно-массовые региональные мероприятия в 43 субъектах Российской Федерации.

Первый этап проходил в период с 1 июля по 30 сентября в формате индивидуальных онлайн-соревнований, в которых участвовали около 6500 человек, в том числе 1350 детей. По три лучших участника от каждого субъекта выиграли индивидуальные ценные призы. Также по сумме баллов были определены пять регионов-победителей, ими стали Москва, Хабаровский край, Самарская, Тульская и Калужская области. В рамках второго этапа в период с 1 сентября по 30 ноября в субъектах Российской Федерации состоялись муниципальные и региональные спортивные праздники, фестивали и соревнования. Во все субъекты мы направили спортивный инвентарь, оборудование, памятную и сувенирную атрибутику", — приводит ТАСС слова Рожкова.

Проект «Спортивное наследие — здоровая страна» реализуется при грантовой поддержке Минспорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».