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Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях

12:45
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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Эксперты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург, опыт вакцины оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. После испытания вакцины все разработчики «живы, здоровы и радуются». Гинцбург отметил, что вакцину на себе проверили и разработчики, и организаторы доклинических исследований, и технологи.

В настоящее время вакцина НИЦЭМ официально находится в финальной стадии доклинических испытаний, проверяется на приматах.

Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета.

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