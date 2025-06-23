Статьи
23 июня, 23:00

На ПМЭФ-2025 отметили 150 лет российскому теннису

Надежда Петрова, Александр Медведев, Олег Харламов и Алиса Лобанова во время сессии «150 лет российскому теннису».
Фото пресс-служба Надежды Петровой

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Одно из интересных событий форума — специальная сессия «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее», посвященная юбилею отечественного тенниса и его перспективам развития. Модератором дискуссии выступила Надежда Петрова — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, обладательница Кубка Федерации в составе сборной России и основатель детской теннисной школы. Помимо именитой теннисистки, спикерами стали председатель правления футбольного «Зенита» Александр Медведев, основатель российского бренда одежды NEVA Алиса Лобанова и генеральный директор компании «Русский уголь Сибири» Олег Харламов.

Участники обсудили вопросы, касающиеся прошлого, настоящего и будущего тенниса в России. Ключевые темы сессии:

• Вызовы и перспективы развития тенниса — текущее состояние российского тенниса и пути его дальнейшего роста в новых условиях.

• Платформа наставничества — необходимость передачи опыта от титулованных спортсменов молодому поколению через системы наставничества и академии.

• Государственно-частное партнерство — как сотрудничество бизнеса и государства может помочь развитию спортивной инфраструктуры и детско-юношеского спорта.

• Отечественная экипировка — создание доступной спортивной формы российского производства для профессиональных спортсменов и юниоров.

Очевидный вывод: инвестиции в молодых спортсменов и внимание к их подготовке — залог появления новых чемпионов в будущем.

Александр Медведев, представляющий профессиональный спорт, как председатель правления ФК «Зенит» отметил важность большого спорта как ориентира для молодежи: без успехов на высшем уровне, без кумиров и примера для подражания не будет ни массового увлечения спортом, ни притока детей в секции. Вложения в спорт высших достижений и работа с юными талантами должны идти рука об руку. Энтузиазм чемпионов вдохновляет новое поколение.

  • Millwall82

    это выходит, он на 2 года младше чем появился (в 1877)?)))) Ну, циркачи. Вот так, росчерком пера можно менять историю, хоть каждый день.

    24.06.2025

  • _Mike N_

    Если теннис родом из России, непонятно почему все российские теннисисты и теннисистки из первой-второй сотни живут в Европе и Америке, а не в России ?

    23.06.2025

  • _Mike N_

    Оказывается теннис изобрели в России ! Надо же ! :laughing::laughing::laughing:

    23.06.2025

