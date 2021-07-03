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Российское МВД за два года вдвое сократило черный список болельщиков

08:10

МВД России за два года в два раза сократило список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования, сообщает ТАСС.

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, числится 251 человек», — говорится в сообщении МВД.

По информации источника, часть из этих людей не могут посещать спортивные мероприятия до 2021 года, а также до 2022 и 2023 годов, в списке находятся люди от 18 до 45 лет.

В 2019 году список насчитывал 538 человек, среди которых было 11 женщин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11814779

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