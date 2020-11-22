Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус

Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал в Facebook о возможном способе борьбы с коронавирусной инфекцией при помощи белка ACE2, сообщает РИА Новости.

«Получается, ACE2 — наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что, если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2. Причем, можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом», — заявил Тышковский.

В результате рецепторы свяжут шипы коронавируса и не дадут ему атаковать клетки. По словам ученого, вирус буквально ловят «на живца». Эксперименты показали, что добавление ACE2 надежно нейтрализует коронавирус, мешая инфицировать клетки человека, отметил Тышковский. Также, по его словам, рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует гипертензию, воспаление и цитокиновый шторм. Этот прогноз, как он отметил, подтвердился учеными во время клинических испытаний.

За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 008 человек.