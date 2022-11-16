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16 ноября, 15:55

Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20

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Эммануэль Макрон и Джо Байден.
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Оператор «Первого канала» Юрий Шолмов во время работы на саммите G20 в Индонезии удивил президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона своей физической формой.

Юрий также выступает за любительскую хоккейную команду «Российская пресса», за которую играют российские журналисты и известные спортсмены, в том числе серебряный и бронзовый призер ОИ Андрей Николишин, бронзовые призеры Евро-2008 Роман Широков и Дмитрий Сычев, бронзовые призеры чемпионата КХЛ Алексей Копейкин, Сергей Гимаев, комментаторы Денис Казанский, Роман Скворцов, Виталий Магранов, Артем Божко, обладатель Кубка Гагарина Евгений Конобрий, а также шеф отдела хоккея «СЭ» Марат Сафин и обозреватель Михаил Зислис.

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