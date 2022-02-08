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Сегодня, 17:57

Российский мультфильм о любви балерины и боксера номинирован на «Оскар»

Виктория Кравченко
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова «Боксбалет».

Российский мультфильм «БоксБалет», режиссером которого является Антон Дьяков номинирован, на премию «Оскар» — 2022 в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», объявили организаторы 8 февраля.

15-минутная лента рассказывает о любви балерины Ольги и боксера Евгения.

94-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта в Лос-Анжелесе. За награду российский мультфильм будет бороться с «Искусство» («Affairs of the Art»), «Бестия» ( Bestia), «Робин» (Robin Robin), и «Стеклоочиститель» (The Windshield Wiper).

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