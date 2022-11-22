Танцовщик Полунин сравнил отстранение российских спортсменов и артистов: «В Америке требуют сделать заявление»

Российский артист балета Сергей Полунин в интервью «СЭ» рассказал об «отмене» россиян в мире культуры.

— Вы уже много лет в западных театрах были белой вороной из-за откровенных высказываний, сейчас все стало еще сложнее?

— Контакты усложнились, но я в этом живу уже давно, лет пять. Я уже закален санкциями.

— В спорте есть отстранение российских спортсменов. В балете тоже есть отмена русских, так называемый «кэнселинг»?

— Есть, это не придуманное. Как в спорте. Я поначалу скептически относился — наверное, немного додумывают. Ни на йоту, ни на маленький процент. У тебя спрашивают: либо ты высказываешься, тогда мы тебя принимаем, либо извини. То есть у тебя есть опция.

— Вам так говорили?

— Да, прямо в Америке. Мне сказали: приезжай, сделай statement (заявление. — Прим. «СЭ»), что ты против того, что происходит на Украине. Все, тогда тебе открываются двери. Но что будет следующим, что они у тебя попросят? Наговорить на своих родителей? Так что у русских артистов есть проблемы. Знакомая балерина из Мюнхена думала переехать в Британию, ей сказали: будешь statement делать? Она ответила «нет». И все на этом закончилось, — рассказал Полунин.