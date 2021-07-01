Российские математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Москве

По прогнозам ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета, в середине сентября в Москве ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

«Согласно нашим расчетам, пик в Москве придется на сентябрь, — рассказал «Известиям» руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков.

Математическая модель, которую разработали в Политехе, состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она позволяет построить девять кривых распространения коронавирусной инфекции. Первая — самая пессимистичная, девятая — самая оптимистичная. Сейчас ситуация в Москве развивается между четвертой и пятой кривыми.

«Если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тыс. человек, примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит примерно 280 тыс. человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября, — сказал Алексей Боровков. — Отмечу, что эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3-1,6 раза больше числа активных больных на втором пике».

Если ситуация будет развиваться по пятой кривой, то количество активных больных в начале декабря составит около 177 тыс. — как сейчас, прогнозируют ученые.

«Если же рассмотреть самый пессимистичный сценарий развития ситуации, который описывает первая кривая, то пик придется на конец лета, а количество активных больных в Москве может составить 443 тыс. — об этом говорят закономерности распространения эпидемии COVID-19», — добавил Боровков.

Напомним, что наибольшее количество случаев заражения ежедневно выявляется в Москве. За предыдущие сутки зафиусировано 5 823 человека.

Всего в России выявлено 5 514 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 214 летальных исходов, выздоровели 5 000 393 человека.