Российская вакцина от коронавируса будет дешевле западной

Комплект российских вакцин «Спутник V» от коронавируса, рассчитанный на прививку на одного человека, будет дешевле заявленной цены на тот же набор от фармацевтической компании Moderna, сообщает «Коммерсант».

Производитель «Спутника V» сообщил это после слов генерального директора Moderna Стефана Банселя — тот ранее сообщил, что одна доза будет стоить от от 25 до 37 долларов в зависимости от объема поставок.

«Цена «Спутника V» будет намного ниже», — сообщил производитель в аккаунте вакцины в Twitter. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уточнил ТАСС, что точная цена вакцины будет оглашена на следующей неделе.

Аккаунт «Спутника V» также обратил внимание, что для вакцинации препаратом от Moderna требуются две дозы, а не одна. «Переводя с фармацевтического: анонсированные цены вакцин Pfizer и Moderna в 19,50 доллара и 25-37 долларов за дозу означают, что стоимость на человека будет 39 долларов и 59-74 доллара соответственно», — сообщил в Twitter производитель российской вакцины.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $ 19.50 and Moderna of $ 25-$ 37 per dose actually means their price of $ 39 and $ 50-$ 74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB