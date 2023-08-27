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Сегодня, 17:11

Россиянин занял третье место на чемпионате по игре на воображаемой гитаре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нанами Seven Seas Нагура.

Россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкранц занял третье место на чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре.

Он выступал под французским флагом и набрал 35,1 балла. В 2015 году и 2022 годах он выигрывал этот турнир.

Первой место на чемпионате мира в третий раз заняла представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура. Она набрала 35,8 балла. Второе место у представителя Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу (35,2 балла).

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