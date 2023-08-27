Россиянин занял третье место на чемпионате по игре на воображаемой гитаре

Россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкранц занял третье место на чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре.

Он выступал под французским флагом и набрал 35,1 балла. В 2015 году и 2022 годах он выигрывал этот турнир.

Первой место на чемпионате мира в третий раз заняла представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура. Она набрала 35,8 балла. Второе место у представителя Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу (35,2 балла).