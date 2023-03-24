Россиянам рассказали, как с помощью туалетной бумаги вырастить дома микрозелень

Председатель Союза дачников Никита Чаплин заявил, что микрозелень просто и быстро вырастить в домашних условиях.

«Остановлюсь на самом простом способе выращивания микрозелени. Семена нужно замочить за два-три часа до высаживания. Далее кладем на дно лотка вату и обильно увлажняем ее водой. А затем выкладываем на нее семена, которые к этому моменту уже увеличились в размере. Прикрываем лоток пищевой пленкой, чтобы создать эффект парника, а когда прорежутся первые ростки, пленку можно будет снять. Опытные любители микрозелени знают несколько секретов, как быстро вырастить вкусный продукт. Для этого они используют проращиватели: пластиковые поддоны, глиняные или фарфоровые контейнеры, банки и коврики для проращивания. Эти приспособления помогают растениям быстрее и лучше развиваться, причем это не стоит больших затрат», — приводит слова Чаплина Life.ru.