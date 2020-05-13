Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев предположил, что летом в России участятся природные катаклизмы. Речь идет о засухах, сильных ливнях, смерчах и ураганах.

— Вероятно, будет учащение природных катаклизмов, — цитирует Киселева Ura.ru. — Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы.

Киселев сообщил, что это локальные и временные катаклизмы. Он обратил внимание на то, что на Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России. Такая тенденция может привести к деградации вечной мерзлоты, что повлечет за собой аварии на трубопроводах, шоссе, линиях электропередач, а также при строительстве новых объектов.