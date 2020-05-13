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Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

10:36
Природные катаклизмы. Фото Flickr
Природные катаклизмы. Фото Flickr

Климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев предположил, что летом в России участятся природные катаклизмы. Речь идет о засухах, сильных ливнях, смерчах и ураганах.

— Вероятно, будет учащение природных катаклизмов, — цитирует Киселева Ura.ru. — Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы.

Киселев сообщил, что это локальные и временные катаклизмы. Он обратил внимание на то, что на Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России. Такая тенденция может привести к деградации вечной мерзлоты, что повлечет за собой аварии на трубопроводах, шоссе, линиях электропередач, а также при строительстве новых объектов.

Дополнительная информация:

https://ura.news/news/1052431375?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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