Россиян ждут длинные выходные в июне

В связи с празднованием Дня России в июне жителей страны ждут еще одни длинные выходные, сообщают «РИА Новости».

Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем. В нынешнем году этот день выпадает на пятницу.

Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году праздник выпадает на среду.

Ранее в России были выходные дни с 1 по 5 мая.