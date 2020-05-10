Россиян ждут длинные выходные в июне
13:09
В связи с празднованием Дня России в июне жителей страны ждут еще одни длинные выходные, сообщают «РИА Новости».
Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем. В нынешнем году этот день выпадает на пятницу.
Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году праздник выпадает на среду.
Ранее в России были выходные дни с 1 по 5 мая.
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