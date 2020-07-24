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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

13:38

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том что Россия возобновит международное сообщение, которое было закрыто из-за пандемии коронавируса.

Первоначально полеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Полеты возобновятся в Великобританию, Турцию и Танзанию. Оперштаб работает над расширением списка стран.

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