Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня
10:00
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения России с Турцией с 22 июня, сообщает РИА Новости.
Такое решение принято после посещения страны российской инспекционной группы. В результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых сотрудников гостинниц составляет от 60 до 90 процентов.
С середины апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.
Также Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с США, Болгарией, Италией, Кипром, Бельгией, Иорданией, Ирландией и Северной Македонией.
Дополнительная информация:
https://ria.ru/20210619/aviasoobschenie-1737656921.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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