Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения России с Турцией с 22 июня, сообщает РИА Новости.

Такое решение принято после посещения страны российской инспекционной группы. В результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых сотрудников гостинниц составляет от 60 до 90 процентов.

С середины апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Также Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с США, Болгарией, Италией, Кипром, Бельгией, Иорданией, Ирландией и Северной Македонией.