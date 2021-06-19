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Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня

10:00
Коронавирус в Турции. Фото Reuters
Коронавирус в Турции. Фото Reuters
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения России с Турцией с 22 июня, сообщает РИА Новости.

Такое решение принято после посещения страны российской инспекционной группы. В результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых сотрудников гостинниц составляет от 60 до 90 процентов.

С середины апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Также Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с США, Болгарией, Италией, Кипром, Бельгией, Иорданией, Ирландией и Северной Македонией.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210619/aviasoobschenie-1737656921.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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