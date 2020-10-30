Россия в очередной раз обновила антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 85 регионах страны (на 30 октября — самый высокий показатель за все время пандемии), сообщает Роспотребнадзор. Из них 22,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 519 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 268), Санкт-Петербурге (801), Московской области (524), Нижегородской области (401) и Архангельской области (325).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 656 летальных исходов, выздоровел 1 200 560 человек.