В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является новым рекордом для страны по числу зараженных за все время пандемии. Из них 28,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 618), Санкт-Петербурге (557), Московской области (420), Ростовской области (277) и Нижегородской области (274).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.