Россия повторно объявила в розыск Григория Родченкова

Министерство внутренних дел (МВД) РФ повторно объявило в розыск бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

В 2017 году Родченкова заочно арестовали по обвинению по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и объявили в международный розыск.

5 августа Служба внешней разведки https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/svr-nazvala-rodchenkova-i-sobolevskogo-kuratorami-proekta-ssha-protiv-sporta-rossii-2240611/(СВР) России назвала Родченкова и его бывшего заместителя Тимофея Соболевского кураторами проекта США против спорта России. В этот же день Соболевского объявили в розыск.