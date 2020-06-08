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Россия откроет границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

13:19
Россия откроет границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение. Фото Reuters
Россия откроет границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение. Фото Reuters
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Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение, сообщает РИА «Новости».

— Россияне смогут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу, — заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Также Россия открывает въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими родственниками.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия перекрыла свои границы с 30 марта. По последним данным, в стране выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200608/1572624192.html

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