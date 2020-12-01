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Россия обновила максимум по количеству смертей от коронавируса за сутки

13:51
Коронавирус в России. Фото AFP Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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Пандемия коронавируса продолжает распространяться по России.

За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов, что является худшим результатом за все время. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 26 ноября — тогда умерли 524 человека. За сутки в России полностью выздоровело 24 763 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 524), Санкт-Петербурге (3 697), Московской области (1 104), Нижегородской области (462) и Республике Карелия (427).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровело 1 803 467 человек.

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