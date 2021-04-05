России за сутки выявлено 8 646 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 646 новых случаев коронавируса в 83 регионах, информирует Оперштаб Москвы.

Из них 13 не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 343 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 052 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1876) и Санкт-Петербурге (707) . На третьем месте — Московская область (593).

За весь период в России от коронавируса скончалось 100 717 человек.