Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики Covid-19 в «Мегаспорте»
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции для профилактики заражения коронавирусом во дворце спорта «Мегаспорт», сообщает АГН «Москва». Юрлицо дворца спорта может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей или наказано приостановкой деятельности на срок до 90 дней.
— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса «Мегаспорт» на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — сказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова. — В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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