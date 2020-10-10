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Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики Covid-19 в «Мегаспорте»

19:09

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции для профилактики заражения коронавирусом во дворце спорта «Мегаспорт», сообщает АГН «Москва». Юрлицо дворца спорта может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей или наказано приостановкой деятельности на срок до 90 дней.

— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса «Мегаспорт» на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — сказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова. — В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима

Дополнительная информация:

https://www.mskagency.ru/materials/3049501

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