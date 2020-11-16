Роспотребнадзор установил новые правила выписки переболевших COVID-19

Срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов. Норма установлена постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

В постановлении также сказано, что минимальный суточный уровень охвата ПЦР-тестами необходимо увеличить со 150 в сутки до 200 на 100 тысяч населения. Заразившихся коронавирусом и тех, кто контактировал с ними, необходимо информировать о результатах теста в течение одного рабочего дня.

Согласно постановлению, выписывать пациентов, переболевших COVID-19, можно будет выписывать после одного теста с отрицательным результатом вместо двух. При положительном тесте повторный анализ можно будет провести не раньше, чем через три дня.

Тем, кто контактировал с заразившимися, больше не надо будет сдавать тест — если у них нет симптомов, достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.