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Роспотребнадзор сообщил, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации

12:56
Пробирка с надписью «вакцина от коронавируса». Фото AFP
Пробирка с надписью «вакцина от коронавируса». Фото AFP
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Роспотребнадзор обозначил категории граждан, которых будут штрафовать за отказ от вакцинации от коронавируса.

— Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Роспотребнадзора. — В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 396 575 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.

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