Роспотребнадзор сообщил, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации

Роспотребнадзор обозначил категории граждан, которых будут штрафовать за отказ от вакцинации от коронавируса.

— Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Роспотребнадзора. — В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 396 575 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.