Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные уроки в разное время, чтобы избежать скоплений учеников
13 мая 2020, 19:43
Российские школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию. Это следует из новых рекомендаций Роспотребнадзора.
Школам предлагается изменить расписание занятий и проведение перемен, чтобы избежать скопления учеников.
Кроме того, рекомендуется закреплять за классами кабинеты для занятий, проводить регулярную дезинфекцию классов, установить дозаторы с антисептиками, ежедневно проверять температуру, а также по возможности ограничить количество учеников в классах.
По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.
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