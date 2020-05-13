Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные уроки, чтобы избежать скоплений учеников

Российские школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию. Это следует из новых рекомендаций Роспотребнадзора.

Школам предлагается изменить расписание занятий и проведение перемен, чтобы избежать скопления учеников.

Кроме того, рекомендуется закреплять за классами кабинеты для занятий, проводить регулярную дезинфекцию классов, установить дозаторы с антисептиками, ежедневно проверять температуру, а также по возможности ограничить количество учеников в классах.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.