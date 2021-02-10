Роспотребнадзор разработал инновационный высокоточный тест на коронавирус

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса, сообщает ведомство 10 февраля на своем официальном сайте.

Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в 5 и более раз, а общее время тестирования в 3-4 раза, отмечается в заявлении на сайте Роспотребнадзора. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит 1-1,5 часа в зависимости от образца, против 4-5 часов при обычной ПЦР.

Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации, которая делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР. Тест был зарегистрирован 3 февраля 2021 года и получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT».

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V».

С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля доступен будет «Ковивак» Центра имени Чумакова.