Роспотребнадзор предупредил о мошенниках в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что на фоне сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 активизировались различного рода мошенники, которые пользуются страхами потребителей.

Недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях предоплаты «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п.

Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.

Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений. В интернете они предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте ведомства. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.