Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса в почти триллион рублей

Из-за пандемии коронавируса Российская экономика потеряла около триллиона рублей.

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — говорится в документе Роспотребнадзора, который есть в распоряжении РИА Новости.

На лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов, уточняется в докладе.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей.

С начала пандемии в России выявили заболело 5,6 миллиона человек, почти 138 тысяч человек спасти не удалось