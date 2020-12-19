Роспотребнадзор назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или еще раньше.

«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Это зависит сегодня от каждого», — сказала в фильме «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1» Попова.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 347 летальных исходов, выздоровело 2 254 742 человека.