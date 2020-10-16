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Роспотребнадзор: большинство заболевших коронавирусом в России — офисные работники

16 октября 2020, 23:00
Один из способов борьбы с распространением коронавируса - маски. Фото AFP
Один из способов борьбы с распространением коронавируса - маски. Фото AFP

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство новых заболевших коронавирусом в России — работники офисов.

— Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, ? это люди, работающие в офисе, — приводят слова Поповой «Известия» со ссылкой на эфир Первого канала.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1074830/2020-10-16/popova-zaiavila-o-naibolshem-chisle-zabolevshikh-covid-sredi-ofisnykh-rabotnikov

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