Роспотребнадзор: большинство заболевших коронавирусом в России — офисные работники
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство новых заболевших коронавирусом в России — работники офисов.
— Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, ? это люди, работающие в офисе, — приводят слова Поповой «Известия» со ссылкой на эфир Первого канала.
По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1074830/2020-10-16/popova-zaiavila-o-naibolshem-chisle-zabolevshikh-covid-sredi-ofisnykh-rabotnikov