Родственники Тиммы планируют обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти баскетболиста

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Юрист Екатерина Гордон рассказала, что родственники экс-баскетболиста сборной Латвии Яниса Тиммы намереы обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти.

«Отказ будет обжалован», — приводит РИА «Новости» слова Гордон.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Похороны экс-баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой состоялись 27 декабря в Риге.

3 января латвийский следственный комитет Латвии возбудил дело, а позже появилась информация о том, что самоубийство могло быть подстроено.