Роднина отреагировала на призыв польского вице-премьера отстранить Россию от международных соревнований
16:52
Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
«Собака лает — караван идет. Разве это возможно серьезно воспринимать? Нам не нужно никак на это реагировать, Польша уже сама в этих заявлениях себя скомпрометировала», — сказала Роднина «СЭ».
По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.
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