Роднина отреагировала на призыв польского вице-премьера отстранить Россию от международных соревнований

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Собака лает — караван идет. Разве это возможно серьезно воспринимать? Нам не нужно никак на это реагировать, Польша уже сама в этих заявлениях себя скомпрометировала», — сказала Роднина «СЭ».