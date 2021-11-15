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Роднина отреагировала на призыв польского вице-премьера отстранить Россию от международных соревнований

16:52

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Собака лает — караван идет. Разве это возможно серьезно воспринимать? Нам не нужно никак на это реагировать, Польша уже сама в этих заявлениях себя скомпрометировала», — сказала Роднина «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.

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Данил Алешин все материалы автора
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