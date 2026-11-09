Роднина о желании Финляндии не пускать в страну российских спортсменов: «Чем сильнее мы выглядим, тем больше соперников»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на то, что Финляндия ужесточит визовые правила, чтобы не допустить въезд российских спортсменов в страну. По информации телерадиокомпании Yle, Госсовет страны утвердит решение на пленарном заседании 12 ноября.

«Это их проблемы. Надо всегда быть готовым к тому, что чем сильнее мы выглядим, тем больше у нас соперников. И они совсем разные: на спортивном поле, в судейской бригаде, в политическом плане и даже в журналистике. На нас ориентируются как на сильных, и каждый хочет нас опустить. Это естественный процесс, который касается не только спорта», — сказала Роднина «СЭ».

Ограничения затрагивают ближайшие старты на финской территории. 20-22 ноября в Хельсинки должен пройти этап Гран-при ISU по фигурному катанию с участием россиян. С 27 по 29 ноября в Руке состоится первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, в марте 2027 года в Тампере — чемпионат мира по фигурному катанию.