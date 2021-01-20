РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, сообщают «Известия».

Ожидается, что процесс экспертизы начнется в феврале. Ранее эксперты Европейского агентства лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков вакцины. Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых. Рекомендации по результатм обсуждения будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V» — Центру им. Гамалеи — в течение 7-10 дней.

«Спутник V» — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса, созданный в Центре им. Гамалеи совместно с РФПИ. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. В декабре в России стартовала массовая вакцинация препаратом «Спутник V».