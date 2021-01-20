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РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

13:19
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, сообщают «Известия».

Ожидается, что процесс экспертизы начнется в феврале. Ранее эксперты Европейского агентства лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков вакцины. Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых. Рекомендации по результатм обсуждения будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V» — Центру им. Гамалеи — в течение 7-10 дней.

«Спутник V» — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса, созданный в Центре им. Гамалеи совместно с РФПИ. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. В декабре в России стартовала массовая вакцинация препаратом «Спутник V».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1113881/2021-01-20/rfpi-podal-zaiavku-na-registratciiu-sputnika-v-v-evrosoiuze

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