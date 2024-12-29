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Режим работы транспорта в Москве в новогоднюю ночь и на праздники: время закрытия метро и когда бесплатный проезд

Министерство транспорта опубликовало график работы московского транспорта в Новогоднюю ночь и Рождество
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press
Министерство транспорта опубликовало график работы московского транспорта в Новогоднюю ночь и Рождество.

В среду, 31 декабря для гостей и жителей Москвы метро, МЦК и наземный городской транспорт будет работать бесплатно с 20.00 до 06.00. Работа МЦД будет продлена до 3.00.

Во вторник, 7 января в Рождество метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД — до 3.00, наземный городской транспорт — до 3.30.

Также с 30 декабря по 8 января парковка на улицах Москвы станет бесплатной (кроме парковок со шлагбаумом).

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