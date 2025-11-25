Reuters: Леонид Федун продал свою долю в «Лукойле»

Бывший вице-президент и соучредитель «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в компании в начале 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации источника, доля бизнесмена составляла около 10 процентов, что оценивается примерно в 7 миллиардов долларов. Покупателем стал сам «Лукойл». Отмечается, что решение о продаже доли могло быть принято в связи с тем, что Федун является резидентом Монако.

Ранее «Лукойл» попал под новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступили в силу 21 ноября.

Федун с 2004 по август 2022 года владел акциями и занимал пост президента «Спартака». За этот период московская команда по разу выиграла чемпионат и Кубок России.