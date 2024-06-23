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Сегодня, 10:23

Роман Репилов: «Всероссийский олимпийский день — это праздник спорта»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал об участии в XXXV Всероссийском олимпийском дне, который по традиции проводит Олимпийский комитет России.

«Все очень понравилось. Я впервые на Сахалине, и это для меня уникальная поездка. Остров производит неизгладимое впечатление. Олимпийский день — это праздник спорта, где обычные люди могут попробовать самые разные дисциплины, увидеть вживую, а не по телевизору спортсменов. И это очень важно. Да и нам самим было интересно. Мы, спортсмены, хоть и общаемся хорошо между собой, не всегда имеем время и возможность попробовать смежные виды спорта, а тут поиграли в керлинг, пусть и летний, посмотрели, как выглядит со стороны стрельба из лука. Почему со стороны? А была очень большая очередь, дождаться не получилось. Это еще раз говорит о том, что задумка с проведением Олимпийского дня неплохая», — сказал Репилов.

Всероссийский олимпийский день на Сахалине прошел в воскресенье, 23 июня. На 30 площадках все желающие смогли принять участие в увлекательных интерактивных мастер-классах от известных спортсменов, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, попробовать свои силы в различных видах спорта и выиграть памятные призы от ОКР.

Роман Репилов
ОКР
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