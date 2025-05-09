Речь Владимира Путина на параде Победы продлилась около 10 минут

Президент России Владимир Путин выступал с речью на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примерно 10 минут. Торжественное выступление прошло на Красной площади.

Путин поздравил всех с 80-летием Победы и назвал 9 Мая самым главным праздником для россиян. В конце своей речи глава государства сказал: «Слава народу-победителю! С праздником, С Днем Великой Победы! Ура!»

На празднование в Москву приехали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.